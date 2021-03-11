На Волыни из-за повышения воды в реках может затопить дворы

Каждые сутки уровень воды поднимается до 3 сантиметров.

Иллюстрация: река в конце зимы / фото УНИАН

Сегодня и завтра, 11-12 марта, на реке Припять продолжится подъем уровня воды.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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При дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см, на Припяти в створе поста Речица и на реки Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопление сельхозугодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области. Дальнейшее затопление пойменных территорий - желтый уровень опасности.

Сход лавин в Карпатах

Сегодня в Карпатах температура снизилась до -13°.

"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -13°, ветер юго-западный 3-4 м/с, ясно", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В связи со снегопадами 11 марта в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.