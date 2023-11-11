Видимость составит 200-500 метров.

В ближайший час в Киеве и Киевской области существенно ухудшится погода. Ожидается туман и ухудшение видимости.

Об опасных погодных условиях предупредили в Укргидрометцентре. Отмечается, что ухудшение погодных условий сохранится ночью и утром 12 ноября.

Видимость составит 200-500 метров. Объявлен І (желтый) уровень опасности.

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Погода на Киевщине на 12 ноября

12 ноября в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики говорят о повышенном уровне опасности.

Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром прогнозируется значительный дождь. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Отметим, І уровень опасности свидетельствует о том, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Населению стоит сохранять повышенную внимательность и осторожность.

В целом, в воскресенье, 12 ноября, в Украине ожидается облачная погода с дождем. Температура ночью и днем в западных областях составит 2-7° тепла, в северных областях 4-9° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, а днем 10-15°.

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