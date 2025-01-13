По словам Наталки Диденко, самой холодной в ближайшей перспективе будет ночь на вторник, однако сильных морозов не ожидается.

Синоптик Наталья Диденко опровергла информацию, что в Украине ожидаются 20-градусные морозы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Никаких 20-ти градусных морозов в Украине не ожидается", - сказала эксперт по погоде.

По ее словам, из ближайшей синоптической перспективы самая холодная ночь придется на вторник, 14 января.

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"Температура воздуха составит -3...-8 градусов, в западных областях -5...-10 градусов, в Карпатах - до -10...-12 градусов", - спрогнозировала она.

Днем во вторник, по данным синоптика, будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Без осадков. Ветер ожидается западного направления, умеренный, на севере порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 14 января осадков не предвидится. По прогнозу Наталки Диденко, ночью в столице будет -4...-7 градусов, а завтра днем столбики термометров покажут 0...-2 градуса.

Сильные морозы в Украине

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украине на этой неделе ожидаются сильные морозы. По его словам, начало текущей недели пройдет в Украине под влиянием антициклона и поля высокого давления.

"Благодаря этому, ожидается снижение температуры воздуха, особенно в западной части страны, где морозы в ночное время могут местами окрепнуть до -15...-20 °С", - сообщил специалист.

По его данным, во второй половине недели средняя температура повысится по всей Украине до оттепели.

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