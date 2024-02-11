Завтра будет теплее, чем в воскресенье.

Киев завтра ждет резкое потепление: погода в столице и области будет теплее за воскресенье, хотя эти выходные синоптики и так сравнивали с весной.

В новом прогнозе Украинского гидрометцентра обещают повышение температуры воздуха на несколько градусов.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°", - таким окажется понедельник, утверждают там.

Несмотря на хороший прогноз, день обещают облачным. Хотя радует, что дождей синоптики не обещают.

Ночью и утром вновь будет наблюдаться туман, на дорогах местами гололедица - это очередной "сигнал" водителям, что следует управлять машинами осторожнее.

Роза ветров в понедельник будет южной, скоростью 7-10 м/с.

В Украину пришла аномальная погода

На днях синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что 10 и 11 февраля в Украине может наблюдаться аномально теплая погода. На температуру влияют теплые массы средиземноморского воздуха, которые почувствуются в большинстве областей Украины, говорил он.

В то же время дальше возможно резкое похолодание. Об этом также вспоминала синоптик Наталка Диденко. Она считает, что холод придет в Украину с 15 февраля.

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