Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе в Украине немного похолодает.
На следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди.
В Украине сегодня без осадков, температура до +37° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины местами пройдут дожди. Днем температура по стране будет в пределах +24...+33 градусов.
13-16 августа по всей стране будет без осадков, также ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров в дневное время будут подниматься до +20...+30 градусов.
Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+36°... +19°
- Донецк+35°... +18°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+35°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +15°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+30°... +17°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+37°... +23°
- Одесса+36°... +23°
- Полтава+32°... +19°
- Ровно+30°... +16°
- Симферополь+35°... +21°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+30°... +17°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+37°... +23°
- Хмельницкий+30°... +18°
- Черкассы+33°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:87 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:06:16
Закат20:13
Видимость:16 км
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