Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе в Украине немного похолодает.

На следующей неделе в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

На следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины местами пройдут дожди. Днем температура по стране будет в пределах +24...+33 градусов.

13-16 августа по всей стране будет без осадков, также ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров в дневное время будут подниматься до +20...+30 градусов.

Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе местами пройдут дожди.