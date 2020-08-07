Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе

13:59, 7 августа 2020
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На следующей неделе в Украине немного похолодает.

На следующей неделе в Украине пройдут дожди / фото УНИАН
На следующей неделе в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

На следующей неделе погода в Украине изменится: немного похолодает, местами пройдут дожди. 

В Украине сегодня без осадков, температура до +37° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, с 10 по 12 августа в западных, северных и центральных областях Украины местами пройдут дожди. Днем температура по стране будет в пределах +24...+33 градусов. 

13-16 августа по всей стране будет без осадков, также ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров в дневное время будут подниматься до +20...+30 градусов. 

Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе местами пройдут дожди. 

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине#жара в Украине
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