18-го октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманчиками.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 18 октября, в среду, в Украине ожидается холодная погода.

По ее словам, ближайшей ночью 0+5 градусов, местами 0-2 градуса мороза. В течение дня +7+13 градусов, в южной части до +17 градусов, написала она в Facebook.

"Повсюду без осадков, 18-го октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманчиками. В Киеве в среду осадков не предвидится, ночью +1+4 градуса, днем +9+11 градусов", - сообщила Диденко.

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Она утверждает, что четверг еще побудет без осадков, а с пятницы пойдут дожди и похолодает. Только южная часть будет принадлежать теплой погоде.

"Из-за дополнительного похолодания 21-го октября на Западе и севере Украины (включая Киев) вероятен мокрый снег. Все уже поняли, что осень пришла и от вопросов "а когда будет бабье лето?" постепенно переходят на вопрос" а какая погода на Новый год?" - добавила Диденко.

Погода в Украине на неделю

На Украине надвигается холодная погода с дождями и даже мокрым снегом. В течение текущей недели температура ночью местами будет опускаться ниже 0 градусов Цельсия, прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу, атмосферное давление повысится на этой неделе. В большинстве регионов будут фиксировать снижение температуры. До пятницы по всей стране в основном без осадков.

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