По словам синоптика Наталка Диденко, сильная жара в Украине продлится еще два дня, а на западе страны - до 2 июля.

Ближайшей ночью в некоторых областях Украины ожидаются осадки.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью может локально лить в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и на севере Одесской области", - сказала она.

По прогнозу синоптика, большую часть суток 29 июня ожидается сухая погода, но вечером кратковременные дожди и грозы пройдут в северных областях Украины и местами в центральной части.

"Сильная жара еще продлится в Украине два дня - в четверг, 30 июня, она ослабнет. Только западные области еще задержатся среди +30...+34 градусов, там понижение температуры воздуха предполагается со 2 июля, в субботу", - сообщила специалист.

Завтра же, по ее словам, практически повсюду в Украине будет жарко. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+33 градусов, в западных областях - горячее, +30...+35 градусов, немного ниже - в Сумской, Харьковской и Луганской областях +26...+29 градусов.

Напомним, на завтра во многих областях Украины объявили I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, град и шквалы.

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