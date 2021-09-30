По словам астролога, тепло в октябре будет до полнолуния, которое настанет 20 числа.

В этом году погода в октябре будет теплой и сухой. Украинцев ждет буквально возвращение лета и настоящий "бархатный сезон".

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По его словам, теплая погода продлится до полнолуния, которое произойдет 20 октября.

"Далее - в последней декаде месяца - немного похолодает. Однако, в целом, в Украину в середине осени вернется лето", - сказал он.

По прогнозу астролога, на юге страны ожидается до +20° , а в центре, на севере и западе - до +15°.

"Так что в октябре нас ждет настоящий "бархатный сезон", - заверил астролог..

По его словам, дождь, слякоть и типичная осенняя погода возможны только после 20 октября. Это же касается и заморозков.

Также, по прогнозу астролога, в начале ноября Украину ждет еще одно потепление.

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"Так что отопительный сезон в нашей стране вряд ли начнется раньше ноября – в этом не будет необходимости", – резюмировал Росс.

Напомним, о том, что отопление могут включить под конец октября рассказал и замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. По его данным, октябрь в Украине за последние 30 лет стал теплее. Теперь среднесуточные температуры ниже +8°, когда начинается отопительный сезон, смещены примерно на неделю вперед.

"Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей десятидневке месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября", - рассказал он.

По словам синоптика, лишь в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопительный сезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября.

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Автор: Екатерина Лиманская