В австралийском Квинсленде выпал огромный град (видео)

Диаметр градин достигал 8-10 см.

В австралийском Квинсленде выпал огромный град / twitter.com/chopperdaveqld

На востоке австралийского штата Квинсленд выпал огромный град.

От стихии пострадали города Рокгемптон, Йеппун и другие населенные пункты региона, передает Stormnews.

Диаметр градин достигал 8-10 см. В результате повреждены дома и машины.

Напомним, в городе Дель-Рио, который расположен на юго-западе американского штата Техас, прошел сильный шторм.