В австралийском Квинсленде выпал огромный град (видео)
Диаметр градин достигал 8-10 см.
На востоке австралийского штата Квинсленд выпал огромный град.
От стихии пострадали города Рокгемптон, Йеппун и другие населенные пункты региона, передает Stormnews.
Диаметр градин достигал 8-10 см. В результате повреждены дома и машины.
Напомним, в городе Дель-Рио, который расположен на юго-западе американского штата Техас, прошел сильный шторм.
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