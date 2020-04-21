В австралийском Квинсленде выпал огромный град (видео)

11:50, 21 апреля 2020
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Диаметр градин достигал 8-10 см.

В австралийском Квинсленде выпал огромный град / twitter.com/chopperdaveqld
В австралийском Квинсленде выпал огромный град / twitter.com/chopperdaveqld

На востоке австралийского штата Квинсленд выпал огромный град. 

От стихии пострадали города Рокгемптон, Йеппун и другие населенные пункты региона, передает Stormnews

Диаметр градин достигал 8-10 см. В результате повреждены дома и машины. 

Напомним, в городе Дель-Рио, который расположен на юго-западе американского штата Техас, прошел сильный шторм.

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Теги: #погода#Австралия#Град
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