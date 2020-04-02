В Киеве завтра без осадков, днем до +15

17:00, 2 апреля 2020
13
0

В столице завтра потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 19:33.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Коронавирус - карта распространения 2 апреля Коронавирус - карта распространения 2 апреля
Стало известно, какими лекарствами спасают от коронавируса в Италии Стало известно, какими лекарствами спасают от коронавируса в Италии
Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года
В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания
В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми
Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела
Принцип "два и два", запреты и штрафы: в Латвии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом Принцип "два и два", запреты и штрафы: в Латвии ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
45 %
750 мм
9.8 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять