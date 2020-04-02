В Киеве завтра без осадков, днем до +15
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 19:33.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
В Минобразования объяснили, сколько будет длиться учебный год, когда состоится ВНО и вступительная кампания
Погода в Украине
- Винница+12°... -2°
- Днепр+13°... -3°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+12°... -1°
- Запорожье+12°... -1°
- Ивано-Франковск+12°... -5°
- Киев+13°... 0°
- Кировоград+12°... -3°
- Луганск+12°... -3°
- Луцк+11°... -1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... -1°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+12°... -1°
- Ровно+11°... -1°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+9°... -2°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+11°... -4°
- Хмельницкий+12°... -5°
- Черкассы+14°... -3°
- Чернигов+10°... -1°
- Черновцы+11°... -4°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:45 %
Давление:750 мм
Ветер: 9.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей