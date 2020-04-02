В Киеве сегодня температура до +10, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
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Проноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:33, а зайдет в 19:31.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... -2°
- Донецк+12°... -4°
- Житомир+11°... -1°
- Запорожье+11°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -6°
- Киев+12°... 0°
- Кировоград+12°... -3°
- Луганск+12°... -3°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+11°... -2°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+9°... -3°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий+12°... -4°
- Черкассы+13°... -2°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+11°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:48 %
Давление:751 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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