Англия пострадала от наводнений

15:06, 28 февраля 2020
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Из-за вышедших из берегов рек под угрозой оказались сотни домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В феврале на Англию обрушились штормы "Киара" и "Деннис", которые вызвали наводнения.

В Великобритании из-за шторма "Деннис" выпустили около 350 предупреждений о наводнениях

Местами выпало до двух месячных норм осадков, ситуация все еще остается сложной, передает Stormnews.

Из-за вышедших из берегов рек под угрозой оказались сотни домов на западе (графства Вустершир и Шропшир) и востоке (графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир) региона. В нескольких населенных пунктах проводится эвакуация жителей. Нарушено автомобильное сообщение, подтоплены железнодорожные пути.

Напомним, американский штат Миссисипи пострадал от мощного наводнения

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Теги: #Англия#погода#наводнение
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