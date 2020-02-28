Англия пострадала от наводнений

Из-за вышедших из берегов рек под угрозой оказались сотни домов.

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В феврале на Англию обрушились штормы "Киара" и "Деннис", которые вызвали наводнения.

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Местами выпало до двух месячных норм осадков, ситуация все еще остается сложной, передает Stormnews.

Из-за вышедших из берегов рек под угрозой оказались сотни домов на западе (графства Вустершир и Шропшир) и востоке (графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир) региона. В нескольких населенных пунктах проводится эвакуация жителей. Нарушено автомобильное сообщение, подтоплены железнодорожные пути.

Напомним, американский штат Миссисипи пострадал от мощного наводнения.