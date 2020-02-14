Столица Исландии страдает от мощного шторма (видео)

Непогода будет бушевать как минимум до завтра.

В Исландии - непогода / скриншот видео

Мощный шторм парализовал столицу Исландии - Рейкьявик - из-за этого там отложили или отменили все авиарейсы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ветер имеет настолько большую силу, что сдувает приборы для измерения его скорости. В стране закрыты основные трассы, не работают университеты, школы и детсады. Улицы столицы Исландии пустые.

По прогнозам, шторм не утихнет по крайней мере до завтрашнего утра.

Авиакомпания WizzAir уже предупредила пассажиров, путешествующих в Исландии и Великобритании, о возможных задержках рейсов или перебоях 14-15 февраля.

"Несмотря на то, что эти погодные условия не контролируются, мы приносим свои извинения за любые возможные неудобства, и мы будем усердно работать над тем, чтобы минимизировать любые перебои в путешествиях", - сказано в сообщении авиакомпании на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, на Западную Европу, которая пострадала от шторма "Киара", надвигается новый шторм - "Деннис".