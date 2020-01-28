Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)

08:00, 28 января 2020
66
0

Теплее всего будет на западе Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)

Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +8°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +9°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +8°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Прогноз на 28 января / УНИАН
Прогноз на 28 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Президенту Зеленскому - 42: первая леди сделала откровенное признание мужу в его день рождения (фото) Президенту Зеленскому - 42: первая леди сделала откровенное признание мужу в его день рождения (фото)
Гороскоп на 27 января 2020: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – проблемы Гороскоп на 27 января 2020: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – проблемы
Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (18+) Падают замертво: появились жуткие видео с улиц инфицированного Китая (18+)
"Как девочка": помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом (фото) "Как девочка": помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом (фото)
Россиянка упала с девятого этажа в сугроб, встала и пошла (видео) Россиянка упала с девятого этажа в сугроб, встала и пошла (видео)
Появились жуткие подробности убийства найденных в шкафу девушек в Киеве (видео) Появились жуткие подробности убийства найденных в шкафу девушек в Киеве (видео)
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых обожают все Астрологи назвали три знака Зодиака, которых обожают все
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
61 %
750 мм
6.4 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять