Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)
Теплее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.
Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +8°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +9°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +8°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
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- Винница+7°... -2°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+5°... -2°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+12°... +3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+11°... 0°