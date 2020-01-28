Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (карта)

Теплее всего будет на западе Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +8°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +9°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +8°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Прогноз на 28 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

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