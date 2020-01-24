Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +7° (карта)
Теплее всего будет на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.
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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +7°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +7°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до 0°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+4°... -2°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+4°... -3°
- Николаев+6°... -4°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... -4°