Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +7° (карта)

08:00, 24 января 2020
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Теплее всего будет на юге и западе.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 января в Украине практически без осадков, днем до +7°.

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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +7°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до 0°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +2°.

Прогноз на 24 января / УНИАН
Прогноз на 24 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 января - день Феодосия-Весняка. Феодосий прокатит по двору солнце, отворит зимние ворота. По наблюдениям, оттепель 24 января - к затяжной весне; стужа - к трудному посеву яровых. Если 24 января будет хорошая погода, то и весна будет красная. 

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Теги: #погода
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