В Украине объявили штормовое предупреждение на 23 января

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В четверг, 23 января, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем температура до +4°.