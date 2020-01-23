В Украине объявили штормовое предупреждение на 23 января
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 23 января, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем температура до +4°.
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