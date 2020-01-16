Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +7° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +7°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 17 января
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+5°... -3°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+7 °
Влажность:50 %
Давление:753 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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