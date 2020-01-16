Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +7° (видеопрогноз)

16:30, 16 января 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +7°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 17 января - Феклистов день. В этот день обращали внимание на такую народную примету: "Снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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