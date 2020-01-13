На Филиппинах извержение вулкана сопровождалось мощной грозой (фото, видео)

15:57, 13 января 2020
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Кадры грозы многим напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.

Опубликованы впечатляющие кадры грозы, которая сопровождала извержение вулкана / Pacific Press
Опубликованы впечатляющие кадры грозы, которая сопровождала извержение вулкана / Pacific Press

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах сопровождалось десятками молний.

Как пишет Meduza, вулкан выпустил столб пепла высотой около километра. Местные жители сняли извержение на фото и видео. Некоторым эти кадры напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.

Из-за извержения эвакуировали около 80 тысяч людей / Pacific Press
Из-за извержения эвакуировали около 80 тысяч людей / Pacific Press

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, Таал вважається одним з найактивніших вулканів у Південно-Східній Азії.

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Теги: #Филиппины#вулкан#Гроза#извержение вулкана
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