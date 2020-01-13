На Филиппинах извержение вулкана сопровождалось мощной грозой (фото, видео)
Кадры грозы многим напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах сопровождалось десятками молний.
Как пишет Meduza, вулкан выпустил столб пепла высотой около километра. Местные жители сняли извержение на фото и видео. Некоторым эти кадры напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия. О погибших и пострадавших не сообщается.
Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1opic.twitter.com/u5bQ96tZ1e— ABC News (@ABC) January 13, 2020
Ранее УНИАН сообщал, Таал вважається одним з найактивніших вулканів у Південно-Східній Азії.
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