На Филиппинах извержение вулкана сопровождалось мощной грозой (фото, видео)

Кадры грозы многим напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.

Опубликованы впечатляющие кадры грозы, которая сопровождала извержение вулкана / Pacific Press

Извержение вулкана Тааль на Филиппинах сопровождалось десятками молний.

Как пишет Meduza, вулкан выпустил столб пепла высотой около километра. Местные жители сняли извержение на фото и видео. Некоторым эти кадры напомнили фильмы о Годзилле и схватку Зевса с Аидом.

Из-за извержения эвакуировали около 80 тысяч людей / Pacific Press

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия. О погибших и пострадавших не сообщается.

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1opic.twitter.com/u5bQ96tZ1e — ABC News (@ABC) January 13, 2020

Ранее УНИАН сообщал, Таал вважається одним з найактивніших вулканів у Південно-Східній Азії.