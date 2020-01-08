В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +3°

Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 января в Киеве без осадков, температура до +3°.

Читайте также Синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 января, в Украине без осадков, температура до +4°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.