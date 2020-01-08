В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +3°

08:30, 8 января 2020
35
0

Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 8 января в Киеве без осадков, температура до +3°.

Синоптики дали прогноз погоды на весь 2020 год

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 января, в Украине без осадков, температура до +4°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака
Салат "Мимоза" на Рождество – как готовить: пошаговый рецепт Салат "Мимоза" на Рождество – как готовить: пошаговый рецепт
Рецепты вкусных салатов с ананасами на Рождество 2020 Рецепты вкусных салатов с ананасами на Рождество 2020
Салаты с курицей на рождественский стол 2020 Салаты с курицей на рождественский стол 2020
Четыре знака Зодиака ждет успех и богатство в 2020 году - прогноз астролога Четыре знака Зодиака ждет успех и богатство в 2020 году - прогноз астролога
Сельдь под шубой к рождественскому столу: классический рецепт Сельдь под шубой к рождественскому столу: классический рецепт
Гороскоп 2020: что ждет знаки Зодиака Гороскоп 2020: что ждет знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
0 %
754 мм
м/с
50 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять