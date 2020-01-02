Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -7°

16:30, 2 января 2020
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Ночью по всей стране ожидаются морозы.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -7°, днем до +8°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -5°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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