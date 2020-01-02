Погода на завтра: в Украине без осадков, местами ночью похолодает до -7°
Ночью по всей стране ожидаются морозы.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -7°, днем до +8°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -5°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+4°... -2°