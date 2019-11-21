В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +2°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Киеве похолодает и пройдет дождь.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 7,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -7°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк-3°... -9°
- Житомир+2°... -6°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+1°... -8°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -9°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков-3°... -8°
- Херсон+2°... -5°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+1°... -9°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:69 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:58
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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