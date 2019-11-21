В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +2°

08:30, 21 ноября 2019
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В столице сегодня похолодает.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Киеве похолодает и пройдет дождь.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 21 ноября

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -3°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:19, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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