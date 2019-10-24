В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +16°
Вечером в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 25 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 2,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 17:49.
Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.
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- Винница+14°... +8°
- Днепр+14°... +9°
- Донецк+17°... +7°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +6°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+15°... +10°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+13°... +7°
- Ровно+21°... +6°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+18°... +6°
- Харьков+13°... +7°
- Херсон+15°... +10°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+12°... +3°
- Черновцы+14°... +7°
Виргиния, США
+ 6 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:70 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат18:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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