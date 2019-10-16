Завтра в Украине будет солнечно, температура до +25° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 17 октября - священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 17 октября
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Погода в Украине
- Винница+21°... +8°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+21°... +7°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+25°... +9°
- Николаев+23°... +8°
- Одесса+18°... +12°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+22°... +9°
- Симферополь+27°... +9°
- Сумы+21°... +9°
- Тернополь+20°... +6°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+20°... +5°
- Черкассы+19°... +6°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:80 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:83 %
Восход:07:19
Закат18:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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