Завтра в Украине будет солнечно, температура до +25° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +5°, днем до +21°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 17 октября - священномученика Ерофея. После Ерофея и зима шубу надевает. После Ерофея холод и буря лешего заставляет сквозь землю проваливаться.

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