Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода
Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.
Во вторник, 15 октября, в Украине будет сухая и теплая погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря до 13°, днем в Украине потеплеет до 19-24°.
Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
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Погода в Украине
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- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +9°
- Житомир+22°... +9°
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- Ивано-Франковск+23°... +5°
- Киев+22°... +8°
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