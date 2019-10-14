Завтра в Украине сохранится теплая и солнечная погода

23:31, 14 октября 2019
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Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 15 октября, в Украине будет сухая и теплая погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря до 13°, днем в Украине потеплеет до 19-24°.

Ночью и утром в южной части, центральных, местами восточных областях и в Карпатах туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Теги: #погода в Украине
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