В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно
В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла.
Сегодня по всей территории Украины ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем в большинстве областей составит 19-22 градуса.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ожидается, что теплее всего сегодня будет в Закарпатской области (до +23 градусов) , а холоднее всего – в Донецкой (17-19 градусов тепла).
В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла. Ветер юго-западный, 5-10 5-10 м/сек.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +6°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+21°... +7°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +3°
- Киев+21°... +8°
- Кировоград+22°... +7°
- Луганск+21°... +9°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+21°... +8°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+20°... +8°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+22°... +7°
- Сумы+20°... +7°
- Тернополь+23°... +5°
- Харьков+20°... +8°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+22°... +5°
- Черкассы+22°... +7°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+22°... +6°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:70 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:16
Закат18:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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