В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно

10:22, 13 октября 2019
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В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла.

Синоптики прогнозируют безоблачную погоду по всей Украине / Фото УНИАН
Синоптики прогнозируют безоблачную погоду по всей Украине / Фото УНИАН

Сегодня по всей территории Украины ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем в большинстве областей составит 19-22 градуса.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ожидается, что теплее всего сегодня будет в Закарпатской области (до +23 градусов) , а холоднее всего – в Донецкой (17-19 градусов тепла).

В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла. Ветер юго-западный, 5-10 5-10 м/сек.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

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Теги: #Киев#погода#прогноз#Украина
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