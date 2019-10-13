В Украине сегодня будет по-осеннему тепло и солнечно

В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла.

Синоптики прогнозируют безоблачную погоду по всей Украине / Фото УНИАН

Сегодня по всей территории Украины ожидается солнечная и теплая погода, температура воздуха днем в большинстве областей составит 19-22 градуса.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ожидается, что теплее всего сегодня будет в Закарпатской области (до +23 градусов) , а холоднее всего – в Донецкой (17-19 градусов тепла).

В Киеве сегодня без осадков, до +21 градуса тепла. Ветер юго-западный, 5-10 5-10 м/сек.

Укргидрометцентр

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.