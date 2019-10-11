На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1

13:59, 11 октября 2019
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Колумбио.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 11 октября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 10 км на восток от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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