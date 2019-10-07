В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +8°

В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

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