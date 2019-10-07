В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +8°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 октября в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер западный и северо-западный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.
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- Винница+6°... -1°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +6°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+9°... -1°
- Луганск+11°... +6°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+16°... +7°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+6°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -3°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:81 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:18 %
Восход:07:11
Закат18:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
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