В Киеве завтра без осадков, температура до +23°

17:00, 2 октября 2019
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +23°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:58, а зайдет в 18:34.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

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Теги: #Киев#погода
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