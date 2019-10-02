В Киеве завтра без осадков, температура до +23°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 октября, в Киеве без осадков, температура до +23°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +18°. Ветер южный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:58, а зайдет в 18:34.
Как сообщал УНИАН, 3 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+22°... +12°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кировоград+22°... +8°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+22°... +15°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+20°... +9°
- Тернополь+23°... +9°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+24°... +11°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:06
Закат18:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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