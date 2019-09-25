В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +12°

17:00, 25 сентября 2019
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +12°.

Заморозки отступают: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды  в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 18:50.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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