В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +12°

В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +12°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 18:50.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.