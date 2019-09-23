В Киеве 24 сентября ожидаются заморозки

15:15, 23 сентября 2019
29
0

Температура упадет до -5 градусов.

Киевлян предупреждают о заморозки / tvc.ru
Киевлян предупреждают о заморозки / tvc.ru

Ночью и утром 24 сентября в Киеве ожидаются заморозки до -5°.

Синоптики предупреждают о сильным заморозках в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 24 сентября с 00:00 08:00 в столице ожидается понижение температуры воздуха до 0-5°С мороза.

Напомним, на этой неделе в Украине будет почти без осадков, в большин тев регионов будет сохраняться прохладная погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#заморозки
Читайте также
В Киеве 24 сентября ожидаются заморозки В Киеве 24 сентября ожидаются заморозки
В Киеве сегодня без осадков, температура до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура до +13°
Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине Шквалы и заморозки: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине
Албанию потрясло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение Албанию потрясло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение
Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео) Мощный тропический шторм парализовал целый город в США (видео)
В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность В Украине в ближайшие дни ожидается пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
61 %
753 мм
4.7 м/с
6 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять