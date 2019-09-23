В Киеве 24 сентября ожидаются заморозки

Температура упадет до -5 градусов.

Киевлян предупреждают о заморозки / tvc.ru

Ночью и утром 24 сентября в Киеве ожидаются заморозки до -5°.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 24 сентября с 00:00 08:00 в столице ожидается понижение температуры воздуха до 0-5°С мороза.

Напомним, на этой неделе в Украине будет почти без осадков, в большин тев регионов будет сохраняться прохладная погода.