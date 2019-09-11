В Киеве завтра температура до +27°, без осадков
В столице сохраняется теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Киеве без осадков, температура до +27°.
В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:26, а зайдет в 19:21.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +10°
- Днепр+28°... +12°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+28°... +11°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +8°
- Киев+27°... +12°
- Кировоград+28°... +9°
- Луганск+29°... +10°
- Луцк+28°... +12°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+26°... +10°
- Тернополь+26°... +9°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +10°
- Черкассы+26°... +10°
- Чернигов+27°... +8°
- Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:66 %
Давление:760 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:47
Закат19:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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