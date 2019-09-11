В Киеве завтра температура до +27°, без осадков

17:00, 11 сентября 2019
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В столице сохраняется теплая погода.

В Киеве завтра будет тепло / УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в Киеве без осадков, температура до +27°.

В Украине сегодня будет солнечно, температура до +29° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 2,2 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:26, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 сентября, в Украине сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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