В Киеве завтра похолодает, днем температура до +20°
Завтра в столице без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 августа, в Киеве без осадков, температура до +20°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.
Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+30°... +11°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+30°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +17°
- Киев+23°... +12°
- Кировоград+28°... +11°
- Луганск+23°... +12°
- Луцк+25°... +11°
- Львов+27°... +14°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+26°... +11°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:84 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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