В Киеве завтра похолодает, днем температура до +20°

Завтра в столице без осадков.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 августа, в Киеве без осадков, температура до +20°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

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