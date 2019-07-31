В Киеве завтра похолодает, днем температура до +20°

17:00, 31 июля 2019
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Завтра в столице без осадков.

В Киеве завтра похолодает / УНИАН
В Киеве завтра похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 августа, в Киеве без осадков, температура до +20°. 

Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди с грозами (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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