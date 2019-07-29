Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Похолодание ожидается со среды.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +29°...+32°.

Прогноз на 29 июля / УНИАН

Погода на вторник: в Украине пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +34°.

Прогноз на 30 июля / УНИАН

В среду, 31 июля, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +21°...+30°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +11°…+17°, днем до +29°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +27°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН

3 и 4 августа в Украине пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +20°...+29°. В воскресенье ночью на западе температура до +11°, днем в Украине от +20° до +29°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

Прогноз на 4 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

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30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.

31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.

2 августа - Ильин день. Традиции. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами. Гром беспрерывен - будет град.

4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.

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