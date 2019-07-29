Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Похолодание ожидается со среды.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +34°, в остальных регионах до +29°...+32°.
Погода на вторник: в Украине пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +34°.
В среду, 31 июля, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на юге - до +33°. В остальных регионах до +21°...+30°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +11°…+17°, днем до +29°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на юге до +30°, в остальных регионах до +27°.
3 и 4 августа в Украине пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +12°, на остальной территории +13°…+16°. Днем температура по стране +20°...+29°. В воскресенье ночью на западе температура до +11°, днем в Украине от +20° до +29°.
Народный прогноз погоды в Украине
29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
30 июля - Маринин день. В этот день "сухие" молнии сверкают - зарницы.
31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.
1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь - осень будет мокрая и сырая. Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.
2 августа - Ильин день. Традиции. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.
3 августа - день Онуфрия. В этот день приводят в порядок, ремонтируют и убирают закрома - именно туда будут ссыпать зерно нового урожая. Илья Пророк - с громами, Онуфрий - с земными поклонами. Гром беспрерывен - будет град.
4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза - сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+32°... +19°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+35°... +19°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+32°... +16°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+31°... +18°
- Чернигов+30°... +17°
- Черновцы+30°... +16°