В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26°

17:00, 25 июля 2019
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Завтра в столице потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +26°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:15, а зайдет в 20:52.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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