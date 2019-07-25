В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26°
Завтра в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +26°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 2,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:15, а зайдет в 20:52.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+25°... +15°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+26°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+26°... +13°
- Луганск+23°... +16°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +14°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+31°... +16°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+27°... +14°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+24°... +14°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+25°... +16°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+25°... +13°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:62 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:04
Закат20:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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