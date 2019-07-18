В Киеве зафиксировали погодный антирекорд
Температура воды в Днепре упала ниже +20°С.
В столице зафиксировали температурный антирекорд. Температура воды в Днепре упала ниже +20°С.
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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Там отметили, что это связано с длительным понижением температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы.
"По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8°С и продолжает снижаться", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 14 июля, в Киеве было зафиксирована рекордное количество осадков.
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