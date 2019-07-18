В Киеве завтра без осадков, температура до +24°
В пятницу в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Киеве без осадков, температура до +24°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+30°... +15°
- Сумы+21°... +12°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+27°... +15°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+23°... +11°
- Чернигов+20°... +13°
- Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:05:58
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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