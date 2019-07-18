В Киеве завтра без осадков, температура до +24°

17:00, 18 июля 2019
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В пятницу в столице потеплеет.

В Киеве завтра потеплеет / УНИАН
В Киеве завтра потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Киеве без осадков, температура до +24°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:06, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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