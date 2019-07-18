В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +21°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 июля, в Киеве без осадков, температура до +21°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 4,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:05, а зайдет в 21:02.
Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+25°... +11°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +14°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:78 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:05:58
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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