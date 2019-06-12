В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +31°

08:30, 12 июня 2019
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Вечером в столице до 26°.

В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#жара
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