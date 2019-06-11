В Киеве завтра без осадков, днем температура до +31°
Вечером в столице до +26°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 12 июня, в Киеве без осадков, температура до +31°.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:08.
Как сообщал УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +17°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+32°... +19°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+33°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+31°... +19°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+27°... +18°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+31°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:57 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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