В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°

Вечером в столице до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.

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