В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°
Вечером в столице до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 июня в Киеве без осадков, температура до +31°.
Погода на неделю: в Украине ударит жара до +36° (карта)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +31°, вечером - до +25°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:07.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 июня, в Украине без осадков, температура до +33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+29°... +17°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+30°... +20°
- Кировоград+30°... +18°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+34°... +20°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+30°... +17°
- Симферополь+26°... +19°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+31°... +20°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +20°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:58 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей