В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
Вечером в столице до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.
Жара, ливни и грозы: появился прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +27°, вечером - до +24°. Ветер юго-восточный, до 5,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+28°... +17°
- Житомир+24°... +17°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+24°... +17°
- Одесса+27°... +18°
- Полтава+25°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+25°... +17°
- Чернигов+25°... +16°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 19 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:72 %
Давление:754 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:20 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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