В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

08:00, 4 июня 2019
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Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°. 

Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +27°.

Прогноз на 4 июня / УНИАН
Прогноз на 4 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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