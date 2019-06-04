В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)

Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +27°.

Прогноз на 4 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

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