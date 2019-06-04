В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
Самая жаркая погода ожидается на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +29°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.
В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +17°
- Донецк+28°... +18°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+27°... +19°
- Ивано-Франковск+23°... +15°
- Киев+26°... +17°
- Кировоград+25°... +16°
- Луганск+29°... +19°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+25°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+26°... +18°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 10 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+10 °
Влажность:54 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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