Эти знаменитости отгуляли свадьбы, несмотря на сложную ситуацию в стране, и создали новые семьи.

В этом году много знаменитостей решили заключить официальные браки, сказав друг другу заветное "да". Роскошные свадебные церемонии, нежные признания и счастливые улыбки - все это время от времени появлялось в соцсетях новоиспеченных супругов. Некоторые свадьбы были скромными и камерными, другие же - громкими праздниками, которые обсуждала вся страна. Но всех их объединяло одно - несмотря на войну, эти пары решили создать новые семьи и не откладывать на потом свою любовь.

УНИАН подготовил подборку украинских ведущих, актеров и певцов, которые решили пожениться в 2024 году.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Бизнесвумен, блогерша Екатерина Полтавская и ведущий Владимир Остапчук закрутили роман в октябре 2022 года. Пара поженилась в феврале этого года. Они заключили брак тайно и отказались от громких празднований. Лишь в марте 2024 года 24-летняя Полтавская сообщила, что вышла замуж за шоумена. Она рассказала, какой была роспись:

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Слухов было много, как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет.

Для 39-летнего Остапчука это уже третий брак, а вот для его молодой избранницы - первый. К слову, в декабре этого года супруги стали родителями. У них родился сын Тимофей.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко

Певец, а с 2022 года и военнослужащий, Виталий Козловский также тайно женился на своей пиар-менеджерке Юлии Бакуменко. Впервые, что он уже не пребывает в статусе холостяка артист объявил в день своего рождения - 6 марта. Пара отказалась от пышных гуляний и решила просто расписаться в ЗАГСе. В этом году они впервые стали родителями. У них родился сын Оскар.

"Юля мыла посуду на кухне, я просто подошел и сказал, что 29 декабря у меня будет 20-летие творческой деятельности, и мы поженимся. Она моет посуду, говорит: "Хорошо". Я пошел дальше, она домывала посуду. Был сильный обстрел, мы невыспавшиеся - в машине, сфотографировались, зашли в ЗАГС, расписались и даже возле ЗАГСа не сделали ни одной фотографии. После того встретились с друзьями, немного побыли с ними и поехали в торговый центр покупать кольца", - делился исполнитель.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец

Ведущая Василиса Фролова вышла замуж за отца своего сына - продюсера Юрия Котеленца. Пара состояла в отношениях три года, а в ноябре этого года сообщила, что они стали супругами. Свадьба состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах, где влюбленные живут со своим сыном с начала полномасштабного вторжения.

Василиса и Юрий расписались в местном ЗАГСе. Хотя телезвезда не раскрывала подробностей празднования, но, вероятно, оно было скромным в тесном кругу гостей за границей.

Ирина Сопонару и Рис

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж в мае. Ее избранником стал британский бизнесмен Рис, с которым знаменитость находится в отношениях уже три года. В прошлом году, 16 мая, возлюбленный звезды сделал ей предложение. Пара решила в этот же день, но уже через год расписаться. Праздник состоялся в Черновцах, а среди приглашенных были только родители артистки. Позже в мае пара организовала свадьбу, куда пригласила 70 гостей.

"Свадьба была скромная, обычная. Было до 70 человек. Из гостей были мои коллеги, все мое окружение, преимущественно комики. Не было стресса. Моя подруга занималась организацией. Все было очень спокойно. Оно так быстро пролетело. Один вечер праздновали... Свадьбу оплачивал Рис..." - рассказывала Сопонару.

Позитив и Юлия Сахневич

Экс-участник группы "Время и стекло", певец Позитив, он же Алексей Завгородний, объявил о женитьбе в июле. Однако, по словам Позитива, счастливое событие в его жизни произошло раньше, но он скрывал это. Женой исполнителя стала танцовщица Юлия Сахневич, с которой он состоит в отношениях три года. Супруги не устраивали громких вечеринок по случаю росписи. А сейчас они готовятся стать родителями. Юлия беременна первенцем.

"На самом деле в соцсетях мы показали, что поженились только сейчас, но в браке официально находимся уже больше года", - рассказал Завгородний.

Алина Гросу

В марте певица лаконично объявила, что во второй раз вышла замуж. Тогда она написала: "Я снова сделала это". Звезда заключила брак с мужчиной, которого тщательно скрывает от публики в США, где живет с начала большой войны. Свадебная церемония состоялась на берегу океана, в Лас-Вегасе, на которой присутствовали только самые близкие люди молодоженов. Поговаривают, что мужем Гросу стал российский актер Роман Полянский.

Константин Войтенко и Наталья Каминская

После развода в 2022 году звезда сериала "Домик на счастье" Константин Войтенко решил жениться во второй раз. Он заключил брак с дизайнером Натальей Каминской после предложения в День святого Валентина. Влюбленные расписались в одном из киевских ЗАГСов, представ на празднике в необычных черных образах.

Актер отметил, что они решили провести роспись только вдвоем, без гостей, чтобы не отвлекаться и максимально насладиться компанией друг друга. После этого супруги отправились в медовый месяц. У обеих звезд есть дети от предыдущих браков.

"В ЗАГСе нас расписали буквально за 15 минут. Кстати, на церемонии вообще не было гостей, потому что мы хотели провести этот день только вдвоем. Потом у нас была невероятная фотосессия. А дальше поехали в загородный комплекс на два дня", - рассказал актер.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый женился 8 марта. Свадьбу юморист и его избранница - модель и актриса Ольга Мерзликина - отгуляли во Львове. У них на празднике было немало приглашенных звездных гостей, которые придерживались дресс-кода в черно-белых тонах, а ведущим стал Игорь Ласточкин.

В марте Розовый получил осколочное ранение в голову во время выполнения боевого задания на фронте. Сейчас он проходит длительную реабилитацию после сложной операции на голове. Этот путь вместе с ним преодолевает его любимая. Пока Виктор передвигается на кресле колесном, но врачи прогнозируют, что комик сможет ходить.

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич

Украинский актер, звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко женился на ведущей Екатерине Мотрич в июне. Пара вместе уже более 5 лет. Артист сделал предложение любимой в Харькове. У них было несколько дней, чтобы провести время вместе, и прямо перед ЗАГСом Юрий приобрел кольца. Тогда он уже служил в рядах ВСУ, поэтому супруги заключили брак без очереди. После этого женщина вернулась в Киев, а Юрий, вернулся к службе, поэтому пока они не устраивали празднований.

"Возможно, война в определенном плане подтолкнула нас к этому шагу. Но мы и до войны думали о женитьбе. Это мой человек, это мой пазлик, это моя вторая половинка. Поскольку у меня нет родственников - ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай бог, со мной что-то случится, у нее будет полный доступ ко мне. Самое важное и ценное - я ее люблю, а она любит меня", - отмечал Фелипенко.

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат

Ведущая Валентина Хамайко вышла замуж за военного и бизнесмена Андрея Онистрата после 18 лет совместной жизни. Пара воспитывает четверых детей и даже обвенчалась, но заключить брак они решили только в июле этого года. На празднике присутствовали родные люди новоиспеченных супругов: родители, дети и сестра телезвезды. Решение о женитьбе было спонтанным. Вот как Валентина комментировала свое замужество с Онистратом:

Мы уже узнали, что такое жить и в радости и в горе... Научились ссориться и мириться, родили 4 детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это.

Напомним, ранее мы писали об украинских звездах, которых не стало в 2024 году. В этом году оборвалась жизнь Вячеслава Узелкова, Ирины Фарион, Виталия Билоножко и других.

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