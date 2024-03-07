Его избранница раскрыла детали.

Шоумен Владимир Остапчук, который уже больше года состоит в отношениях с Екатериной Полтавской, официально женился. Пара давно интриговала поклонников своим статусом, однако не подтверждала информацию о свадьбе, однако сейчас Полтавская сказала, что сменила свою девичью фамилию на фамилию супруга. Теперь она Екатерина Остапчук.

Возлюбленная Остапчука на своей странице в Instagram подтвердила, что они официально оформили свои отношения и показала обрчальные кольца.

"Слухов было много, как и разных вариантов когда, где и как. Но, думаю, что можно подтвердить. Я Остапчук Екатерина. Это было спонтанно, никто не знал. Даже родители. Знакомые и друзья узнали сегодня. Свадьбу покажу, когда будет", – написала Екатерина.

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Также Екатерина рассказала, что об их свадьбе никто не знал, даже родителя. А друзьям они сообщили эту новость только сегодня.

Стоит отметить, что сейчас пара делает ремонт в доме, который Остапчук приобрел еще в браке с Кристиной Горняк. Его экс-супруга неоднократно говорила о том, что они с Владимиром до сих пор не могут поделить имущество.

Однако после новости о ремонте она пошутила, что, возможно, потом дом удастся продать дороже.

К слову, у Остапчука была еще одна жена - Елена Войтенко. С ней шоумен расстался со скандалом. Какое-то время женщина даже запрещала ему видеться с их детьми - дочерью Эмилией и сыном Эваном.

Напомним, ранее блогер рассказал о проблемах шоумена Остапчука с молодой женой.

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