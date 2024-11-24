Звезда ICTV вышла замуж за Дмитрия Котеленца.

46-летняя бывшая модель и известная телеведущая Василиса Фролова, которая сейчас проживает в Дубае вместе со своим сыном Родионом, снова стала счастливой невестой. Избранник Василисы - отец ее трехлетнего сына, продюсер Дмитрий Котелец. Радостную новость телеведущая сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав пост.

Василиса опубликовала пост, на котором указано, что она с Котеленцом состоит в браке с 20 ноября этого года.

Влюбленные вместе уже несколько лет, и, по словам друзей пары, их отношения всегда были полны нежности и взаимопонимания. Василиса и Дмитрий решили узаконить свои отношения в узком кругу самых близких.

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Василиса Фролова - известная украинская телеведущая, которая завоевала популярность благодаря таким проектам, как "Факты недели" на ICTV и "Шоумания" на Новом канале. Сейчас Василиса проживает в Дубае, где занимается благотворительностью и развитием собственного бренда одежды.

Дмитрий Котелец - успешный продюсер, известный своими работами в сфере кино и телевидения.

Поклонники и коллеги поздравляют Василису и Дмитрия с бракосочетанием и желают им долгих и счастливых лет совместной жизни.

Напомним, известная украинская телеведущая ответила,вернется ли жить в Украину.

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