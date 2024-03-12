Пара только недавно сыграла свадьбу.

Уже длительное время ходят слухи о том, что певица Алина Гросу вышла замуж. Однако все это время девушка ни подтверждала эту информацию, ни опровергала. При этом было известно, что у нее есть молодой человек.

И только сегодня Гросу решилась рассекретить свой статус. На странице в Instagram она обнародовала видео со своим возлюбленным и написала:

"Я снова сделала это".

На видео Гросу позирует в белом свадебном платье, а ее супруг - в брючном костюме. Они обнимаются на фоне скал и океана.

Стоит отметить, что пара стоит спиной к камере, поэтому рассмотреть лицо супруга Гросу не удастся.

Как отреагировали пользователи сети

"Круто, вы молодец. Стремитесь быть счастливой"

"Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо"

"Счастья, любви и только самых приятных моментов друг с другом"

Отметим, ранее Алина Гросу уже была замужем. Ее первым супругом был бизнесмен Александр Комков. Пара рассталась спустя год после свадьбы. По словам Алины, Александр решил взять паузу в их отношениях, а затем изменил ей.

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