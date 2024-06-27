Юрий Фелипенко рассказал о свадьбе.

Украинский актер, звезда сериала "Обіцянка Богу" Юрий Фелипенко, который в апреле пополнил ряды ВСУ, женился на ведущей Екатерине Мотрич. Знаменитость рассказал, как сделал предложение любимой.

Юрий и Екатерина вместе уже более 5 лет. По словам актера, они и раньше думали о свадьбе с избранницей, но полномасштабное вторжение повлияло на их решение. Поэтому пара решила не медлить и недавно заключила официальный брак.

"Возможно, война в определенном плане подтолкнула нас к этому шагу. Но мы и до войны думали о женитьбе. Это мой человек, это мой пазлик, это моя вторая половинка. Поскольку у меня нет родственников - ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай бог, со мной что-то случится, у нее будет полный доступ ко мне. Так все устроено официально. Но это уже второстепенная причина. Самое важное и ценное - я ее люблю, а она любит меня", - отметил Фелипенко в интервью kp.ua.

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Актер рассказал, что сделал Мотрич предложение в Харькове. У них было несколько дней, чтобы провести время вместе, и прямо перед ЗАГСом Юрий приобрел кольца. Тогда он уже служил в рядах ВСУ, поэтому супруги заключили брак без очереди.

"Сделал предложение в Харькове, когда Катя приехала навестить меня. У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди. Она понимала, что я сделаю предложение, и я понимал, что я это сделаю. Просто ждал удобного случая, чтобы это сделать", - добавил артист.

Более того, Фелипенко поделился, что его военное командование дало ему мини-отпуск и у него было полтора дня отпраздновать бракосочетание с любимой. После росписи актер поехал на фронт.

"Даже полтора дня дали. Командование понимает своих бойцов, меня поздравили и отпустили, насколько была возможность. Буквально на следующий день после бракосочетания и росписи я уже поехал на боевые позиции", - рассказал Юрий.

Напомним, ранее Юрий Фелипенко рассказал о службе в ВСУ.

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