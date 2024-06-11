Пара показала снимки с росписи.

Украинский актер Константин Войтенко, который известен по сериалам "Коли ми вдома", "Будиночок на щастя" и другим киноработам, женился на дизайнере Наталье Каминской.

Этой новостью влюбленные поделились в своем Instagram.

"Муж и жена", - лаконично подписали свадебные фотографии молодожены.

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Интересно, что для росписи пара выбрала наряды черного цвета. Актер был одет в деловой костюм, а невеста одела длинное прозрачное платье из кружева. Наталья также решила не дополнять образ фатой.

К слову, после бракосочетания девушка взяла фамилию мужа и подписала себя в сети как Наталья Войтенко.

Реакция подписчиков

Поклонники актера начали поздравлять его в комментариях и желать счастливой семейной жизни.

"Поздравляю! Красивые и счастливые!"

"Пусть счастье будет только для двоих. Поздравляю с новым статусом"

"Вызывайте пожарных! Это кайф! Поздравляю и будьте очень счастливыми"

"Вы невероятные вместе! Счастья и любви вашей семье".

Что известно о личной жизни Константина Войтенко

Актер Константин Войтенко был ранее 7 лет в браке с танцовщицей Валентиной Марининой. У пары есть общая дочь Эмилия. Однако в 2022 году супруги решили развестись, а экс-супруга обвинила Войтенко в абьюзе.

Позже актер начал встречаться с Натальей. В этом году на День всех влюбленных он сделал ей предложение. Девушка также воспитывает сына от предыдущих отношений.

Напомним, ранее 26-летняя дочь Ирины Горовой вышла замуж.

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