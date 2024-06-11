Украинский актер Константин Войтенко, который известен по сериалам "Коли ми вдома", "Будиночок на щастя" и другим киноработам, женился на дизайнере Наталье Каминской.
Этой новостью влюбленные поделились в своем Instagram.
"Муж и жена", - лаконично подписали свадебные фотографии молодожены.
Интересно, что для росписи пара выбрала наряды черного цвета. Актер был одет в деловой костюм, а невеста одела длинное прозрачное платье из кружева. Наталья также решила не дополнять образ фатой.
К слову, после бракосочетания девушка взяла фамилию мужа и подписала себя в сети как Наталья Войтенко.
Реакция подписчиков
Поклонники актера начали поздравлять его в комментариях и желать счастливой семейной жизни.
- "Поздравляю! Красивые и счастливые!"
- "Пусть счастье будет только для двоих. Поздравляю с новым статусом"
- "Вызывайте пожарных! Это кайф! Поздравляю и будьте очень счастливыми"
- "Вы невероятные вместе! Счастья и любви вашей семье".
Что известно о личной жизни Константина Войтенко
Актер Константин Войтенко был ранее 7 лет в браке с танцовщицей Валентиной Марининой. У пары есть общая дочь Эмилия. Однако в 2022 году супруги решили развестись, а экс-супруга обвинила Войтенко в абьюзе.
Позже актер начал встречаться с Натальей. В этом году на День всех влюбленных он сделал ей предложение. Девушка также воспитывает сына от предыдущих отношений.
Напомним, ранее 26-летняя дочь Ирины Горовой вышла замуж.