Он связал себя узами брака 8 марта.

Участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый во Всемирный женский день поделился с поклонниками радостной новостью - он женился на своей возлюбленной.

На странице в Instagram мужчина обнародовал фото со своей избранницей, на котором они показывают обручальные кольца.

В такой торжественный день Виктор был одет в черные штаны, вышиванку и тренч, а его возлюбленная - в платье-пиджак и пальто.

Видео дня

"Все", - лаконично подписал снимок Розовый.

Стоит отметить, что до полномасштабного российского вторжения Виктор Розовый был комиком, а после пополнил ряды ВСУ. Сейчас он служит в третьей штурмовой бригаде. Известно, что он в рядах полка "Азов" воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях, участвовал в обороне Киева.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский тоже женился. СМИ рассекретили его супругу. По их данным, ею стала пиарщица Козловского - Юлия Бакуменко. Однако ни Виталий, ни Юлия пока эту информацию не подтвердили.

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