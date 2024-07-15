Певец поделился трогательными кадрами с любимой.

Известный украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, приятно удивил новостью поклонников. Артист сообщил, что во второй раз женился.

Исполнитель заключил брак с известной танцовщицей, звездой шоу "Танцы со звездами" Юлией Сахневич. Пара уже длительное время в отношениях, однако свой роман они подтвердили лишь в апреле. И вот сейчас пара оповестила поклонников о своей женитьбе.

В своем Instagram Позитив опубликовал серию романтических фотографий с избранницей. На кадрах новоиспеченные супруги мило обнимаются, целуются и держатся за руки. Также Алексей фотографирует Юлию на камеру Polaroid.

Видео дня

Пара позировала в обычной одежде. В частности, певец примерил белую рубашку и джинсы, а Сахневич - белый топ, рубашку и брюки в полоску. В дополнение, знаменитости похвастались своими дорогими кольцами.

"Люблю", - лаконично подписал снимки Позитив, и оставил смайлик в форме кольца с бриллиантом.

В комментариях под постом поклонники выразили свое удивление от радостной новости. Хотя пара уже долго вместе, но их брак стал неожиданностью для украинцев. Подписчики Позитива поздравляют и желают семейного счастья супругам:

"Мы очарованы и шокированы. Вы просто лучшие"

"Какие фото нежные! Прекрасные"

"Поздравляю! Будьте счастливы"

"Какие вы красивые, счастья вам!"

К слову, Позитив и Сахневич долгое время скрывали свои отношения. Они познакомились на "Танцах со звездами". Певец подтвердил роман с танцовщицей, опубликовав видео, на котором целует Юлию. Влюбленные были в отношениях 3 года. У артиста это уже второй брак. Первой женой исполнителя была Анна Андрийчук. Супруги развелись в 2021 году.

Напомним, ранее Позитив рассказал об отношениях с Юлией Сахневич. Певец объяснил, как они с любимой распределяют бытовые обязанности.

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